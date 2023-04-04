- Фёдору нужно двигаться дальше, доказывать, что он лучший, не остановится в своём развитии, не мириться с этой ситуацией. Нужно доказывать своей игрой и отношением, страстью, чтобы у тренера сборной не осталось шансов тебя не вызвать, - привел свое мнение Федотов в эфире программы "Футбол России".
Федор Чалов, выступающий на позиции центрфорварда, эти летом вернулся в ЦСКА из швейцарского "Базеля" (выступал на правах полугодичной аренды). В этом сезоне воспитанник армейцев провел 28 игр во всех турнирах. За этот отрезок Чалов сумел забить 16 голов, а также оформить 2 ассиста на своих партнеров по команде. Несмотря на высокую результативность, наставник российской сборной Валерий Карпин принял решение не вызывать Чалова на спарринги против Ирана (1:1) и Ирака (2:0). Отметим, что на счету Федора 4 поединка за национальную команду (0 голов). ЦСКА после 21 тура располагается на 4-й строчке, отставая от "Спартака", идущего на строчку выше, на 3 очка.
Федотов: Чалову своей игрой нужно сделать так, чтобы у Карпина не осталось шансов для невызова
Наставник ЦСКА Владимир Федотов поделился своими соображениями по поводу игры форварда команды Федора Чалова.
Фото: "Чемпионат"