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Аршавин: у "Химок" мало шансов остаться в РПЛ

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Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями по поводу перспектив "Химок" сохранить прописку в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Когда нет результата руководители, хотят что?то поменять. Руководители "Химок" видели, как Спартак ведет себя в "Алании", вряд ли он мог измениться и вести себя по?другому. Стоит верить, что "Химки" смогут остаться в РПЛ? На мой взгляд, шансов у них мало, - приводит комментарий Аршавина "Матч ТВ".

"Химки" на своей домашней арене в 21 туре пропустили шесть безответных мячей от "Краснодара" (0:6). По итогам поединка руководство подмосковного коллектива приняло решение досрочно прекратить трудовые отношения с российским специалистом Спартаком Гогниевым. Теперь его обязанности будет исполнять Ринат Билялетдинов. Это уже 4-й тренер "Химок" в этом сезоне. Безвыигрышная серия клуба насчитывает уже 5 игр (4 поражения и 1 ничья). За 21 встречу "Химки" одержали всего 3 победы, проиграв при этом 14 раз. Дважды химчане побеждали еще при Сергее Юране. Красно-черные располагаются на 15-й строчке, набрав всего 13 очков. Их соперник по борьбе за выживание "Пари НН" сменил наставника. Теперь команду возглавляет экс-тренер химчан Юран.


Аршавин Химки
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