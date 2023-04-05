- Что думаю о том, что Бен получит гражданство? Наверное, это будет хорошо для него. Про себя скажу - точно не имею ничего против российского гражданства. Тогда я бы перестал считаться иностранцем, многие вещи стали бы проще - например, паспортный контроль в аэропорту. Также это было бы хорошо для клуба - минус легионер. Я не озабочен этим вопросом прямо сейчас, не думал о нюансах, но в целом - почему нет? - приводит слова Костанцы Metaratings.ru.
Ранее новичок самарских "Крыльев Советов" аргентинский атакующий полузащитник Бенхамин Гарре заявил в одном из интервью, что был бы не против получить российский паспорт в Кремле из рук президента Путина. Также известно о том, что гражданство России оформили бразильские атакующие полузащитники "Зенита" Малком и Клаудиньо.
24-летний бразильский правый защитник Фернандо Костанца выступает за "Крылья Советов" с января 2022 года, ранее он играл за "Шериф" из Тирасполя.
Костанца: сколько ни встречал русских людей - ни один из них не подходит под описание "злые и угрюмые"
Костанца: не имею ничего против российского гражданства. Многие вещи стали бы проще, а для "Крыльев" - минус легионер
Защитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца рассказал о своем отношении к возможному оформлению российского гражданства.
Фото: ПФК "Крылья Советов"