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Костанца: не имею ничего против российского гражданства. Многие вещи стали бы проще, а для "Крыльев" - минус легионер

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Защитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца рассказал о своем отношении к возможному оформлению российского гражданства.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Что думаю о том, что Бен получит гражданство? Наверное, это будет хорошо для него. Про себя скажу - точно не имею ничего против российского гражданства. Тогда я бы перестал считаться иностранцем, многие вещи стали бы проще - например, паспортный контроль в аэропорту. Также это было бы хорошо для клуба - минус легионер. Я не озабочен этим вопросом прямо сейчас, не думал о нюансах, но в целом - почему нет? - приводит слова Костанцы Metaratings.ru.

Ранее новичок самарских "Крыльев Советов" аргентинский атакующий полузащитник Бенхамин Гарре заявил в одном из интервью, что был бы не против получить российский паспорт в Кремле из рук президента Путина. Также известно о том, что гражданство России оформили бразильские атакующие полузащитники "Зенита" Малком и Клаудиньо.

24-летний бразильский правый защитник Фернандо Костанца выступает за "Крылья Советов" с января 2022 года, ранее он играл за "Шериф" из Тирасполя.

Костанца: сколько ни встречал русских людей - ни один из них не подходит под описание "злые и угрюмые"


Крылья Советов
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