"Спартак" что-то в последнее время перестал играть в тот футбол, который он начал показывать, выйдя из отпуска после сборов. Теперь он стал какой-то медленный. Непонятно, почему у них так происходит. Может, спад какой-то", - цитирует Шипицина "Евро-Футбол.Ру".
Напомним, вчера, 4 апреля, "Спартак" проиграл в гостях в ответном полуфинальном поединке Пути РПЛ Кубка России "Уралу" (2:1). Общий счет в двухматчевом противостоянии - 2:3. Согласно регламенту этого розыгрыша Кубка страны, "Спартак" не покидает турнир окончательно, а выбывает в нижнюю сетку плей-офф - Путь регионов, где "красно-белые" продолжат борьбу за трофей.
Шипицин: "Спартак" в последнее время перестал играть в тот футбол, который он начал было показывать
Экс-хавбек "Краснодара" Евгений Шипицин прокомментировал поражение "Спартака" от "Урала" в полуфинале Кубка России (2:1).
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