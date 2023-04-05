Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
19:30
Крылья СоветовНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
22:00
Ньюкасл ЮнайтедНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Барселона
22:00
Реал МадридНе начат

Кубок Италии

Новости
Кремонезе
22:00
ФиорентинаНе начат

Кубок Франции

Новости
Нант
22:10
ЛионНе начат

Шипицин: "Спартак" в последнее время перестал играть в тот футбол, который он начал было показывать

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-хавбек "Краснодара" Евгений Шипицин прокомментировал поражение "Спартака" от "Урала" в полуфинале Кубка России (2:1).
Фото: РИА Новости
"Спартак" что-то в последнее время перестал играть в тот футбол, который он начал показывать, выйдя из отпуска после сборов. Теперь он стал какой-то медленный. Непонятно, почему у них так происходит. Может, спад какой-то", - цитирует Шипицина "Евро-Футбол.Ру".

Напомним, вчера, 4 апреля, "Спартак" проиграл в гостях в ответном полуфинальном поединке Пути РПЛ Кубка России "Уралу" (2:1). Общий счет в двухматчевом противостоянии - 2:3. Согласно регламенту этого розыгрыша Кубка страны, "Спартак" не покидает турнир окончательно, а выбывает в нижнюю сетку плей-офф - Путь регионов, где "красно-белые" продолжат борьбу за трофей.


Спартак Урал Кубок России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Терехов: шанс, что останусь в "Сочи" - 50 на 50
Петржела - о Малкоме: типичный футболист без мозгов 5
ЦСКА - "Крылья Советов": стартовые составы команд на полуфинал Пути РПЛ Кубка России 1
ЦСКА сыграет с "Крыльями Советов" в форме с эмблемой, посвященной 20-летнему юбилею со дня дебюта Акинфеева
Депутат Свищев: РФС надо двигаться своим путем, не смотреть на УЕФА. Европа еще будет бегать за нами 2
Шипицин: "Спартак" в последнее время перестал играть в тот футбол, который он начал было показывать 1
Глава УЕФА - о допуске российских клубов и сборных в европейские турниры: до завершения СВО вряд ли что-то изменится 8
Агент - о возможном уходе Малкома из "Зенита": пока рано об этом говорить. Мы ведем консультации, не более 1
Малком: думаю над возможностью вернуться в лиги, которые участвуют в еврокубках 17
Павлюченко - о восьми клубах Медиалиги в Кубке России: зачем лезть в кубковые матчи? Играйте свой турнир 1 эксклюзив
Селюк: в российских клубах боятся зарабатывать - надо до копеечки истратить бюджет и еще попросить эксклюзив
Защитник "Урала" Бевеев: гражданство Казахстана? Ничего об этом не знаю, я родился в Калмыкии
Агент Сафонов - о 8 командах Медиалиги в Кубке России: ничего страшного, в Кубке Англии же играют команды 8 дивизиона 1 эксклюзив
Орещук: насколько понимаю, "Динамо" Йокановича до конца сезона увольнять не собирается 4 эксклюзив
Тигиев: хотелось бы, чтобы в Кубке было больше команд Медиалиги. Хороший вариант проверить свой уровень 1 эксклюзив