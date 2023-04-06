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Смородская: интрига в РПЛ умерла. "Спартак" до последнего создавал видимость конкуренции, но не сдюжил. Все по делу

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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская заявила, что чемпионская интрига в РПЛ умерла.
Фото: ФК "Локомотив"
- "Зенит" спокойно финиширует на первой строчке турнирной таблицы. Команда Семака играет с запасом, никаких сюрпризов не будет. Интрига в РПЛ умерла. "Спартак" до последнего создавал видимость конкуренции, но не сдюжил. Всё по делу.

Перед зимним перерывом в РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком", которые занимали первое и второе место в турнирной таблице соответственно, было семь очков отрыва. После возобновления розыгрыша чемпионата красно-белые несколько раз потеряли очки и опустились на третью строчку таблицы. "Зенит" опережает "Спартак" на 10 очков, а идущий вторым "Ростов" - на семь. До конца сезона РПЛ всем командам осталось провести по девять игр.

Источник: "РБ Спорт"


Смородская Спартак Зенит
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