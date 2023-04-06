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Червиченко: в "Спартаке" один из худших менеджментов среди клубов первой восьмерки

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Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко раскритиковал нынешнее руководство красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
- Чтобы собирать состав, нужен отличный менеджмент. Нужны люди, которые понимают, что собирают. Проблема в том, что нет группы людей, которая понимает, что хочет видеть на выходе. И которая понимает, как эту команду строить. Нужно выгнать всех и набрать заново. Потому что менеджмент — один из худших среди клубов первой восьмёрки. Возможно, "Спартаку" нужны люди, которые могли бы наплевать на шумиху, возможные эксцессы и непопулярные действия среди болельщиков, но полезные для команды.

Андрей Червиченко являлся владельцем московского "Спартака" с 2003 по 2004 год, когда продал контрольный пакет акций красно-белых вице-президенту компании "Лукойл" Леониду Федуну. Тот, в свою очередь, был владельцем и президентом "Спартака" до лета 2022 года, когда принял решение о продаже 100% акций клуба "Лукойлу".

За время правления Червиченко и Федуна "Спартак" становился чемпионом России лишь один раз. Красно-белые одержали победу в РПЛ в 2017 году под руководством главного тренера Массимо Карреры. В текущем сезоне "Спартак" идет на третьем месте после 21 сыгранного матча, уступая лидирующему "Зениту" 10 очков, имея в своем активе 41 набранный балл.

Источник: "Чемпионат"


Спартак Червиченко
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