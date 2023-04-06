Известный российский наставник Леонид Слуцкий поучаствовал в новом выпуске шоу "По домам", которое ведет бывший футболист Дмитрий Тарасов. В нем специалист рассказал о своей коллекции обуви. По информации ютуб-канала "Родина Медиа", которые сослались на слова самого Слуцкого, общая сумма обуви Леонида составляет примерно 2 млн рублей.
Последним местом работы Леонида Слуцкого был "Рубин". У руля коллектива из Казани россиянин провел 96 поединков, в которых сумел одержать 38 побед. Также на счету тренера 22 ничьих и 36 поражений. По итогам предыдущего сезона Рубин покинул высший дивизион и теперь выступает в Первой лиге. Слуцкий покинул клуб в ноябре 2022 года. В данный момент Леонид участвует в различных развлекательных шоу.
Леонид Слуцкий показал свою коллекцию обуви стоимостью 2 млн рублей
Экс-наставник ЦСКА и "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о своей коллекции обуви.
Фото: Чемпионат.com