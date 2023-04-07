"Как находить мотивацию, силы, чтобы продолжать играть? Мы профессионалы. Нам не нужна мотивация, чтобы побеждать. Лучше я пойду домой, чем приду на игру без желания победить", - приводит слова Дасы "СЭ".
Напомним, "Динамо" вылетело из Кубка России, проиграв на своем поле "Акрону", представляющему Вторую лигу (0:0, пен. 1:4). В текущем розыгрыше РПЛ "бело-голубые" с 35 набранными очками занимают пятую строчку в турнирной таблице. В рамках 22-го тура чемпионата страны "Динамо" сыграет на выезде со "Спартаком" 8 апреля. Подопечные Гильермо Абаскаля на данный момент расположились на 3-ей строчке, опережая "Динамо" на 6 баллов.
Даса: чтобы побеждать, "Динамо" не нужна мотивация
Защитник московского "Динамо" Эли Даса рассказал о мотивации на оставшуюся часть сезона.
Фото: ФК "Динамо"