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РФС снял с "Ростова" запрет на регистрацию новых футболистов

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Палата по разрешению споров РФС сняла с "Ростова" запрет на регистрацию новых игроков.
Фото: ФК "Ростов"
Санкция была наложена на клуб с берегов Дона осенью прошлого года из-за наличия задолженности перед посредником Joint Industries Limited Partnership на основании заключенного договора. "Ростов" погасил долг. Теперь команда Валерия Карпина вправе без ограничений заявлять футболистов в рамках установленного регламентом периода трансферных окон.

– В связи с исполнением решения палаты по разрешению споров снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с клуба, наложенный в качестве обеспечительной меры, – говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

После побед над "Химками" (1:0) и "Торпедо" (2:1) в предыдущих турах "Ростов" поднялся на вторую строчку в таблице РПЛ, обойдя "Спартак". За 9 туров до окончания сезона на счету донского коллектива 44 очка. Отставание от лидирующего "Зенита" насчитывает 7 баллов. В воскресенье "Ростов" сыграет на выезде с "Оренбургом" в рамках 22-го тура чемпионата страны.


Ростов РФС Карпин
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