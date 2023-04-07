Семин – о потолке зарплат в РПЛ: думаю, плохая идея. Вряд клубы поддержат такую инициативу

Экс-главный тренер " Локомотива " Юрий Семин отреагировал на идею внедрения потолка зарплат в чемпионате России.

Фото: ФК "Локомотив"

– Потолок зарплат в РПЛ? А зачем он нужен? Это не совсем футбольная история. Думаю, плохая идея, иначе бы ее уже применили. Ни в одной европейской лиге нет никакого потолка зарплат. Это неактуально для футбола. Вряд клубы поддержат такую инициативу, – приводит слова Семина "РБ Спорт".



Под потолком заработных плат понимается фиксированная сумма гонораров, которые отдельный клуб вправе потратить на гонорары своих игроков в течение спортивного сезона. Такие лимиты активно применяются в Североамериканских лигах по хоккею, баскетболу, американскому футболу. С прошлого сезона потолок зарплат внедрен в КХЛ.



Отсутствие финансовых ограничений в европейском футболе привело к тому, что в минувшее январское окно лондонский "Челси" потратил на трансферы новичков больше, чем все остальные клубы Топ-5 лиг континента вместе взятые. Дорогостоящие новички не помогли синим добиться успеха в чемпионате Англии, где команда Фрэнка Лэмпарда располагается на 11-м месте. В Лиге чемпионов "Челси" прошел "Боруссию" из Дортмунда и вышел в четвертьфинал.