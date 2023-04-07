- Выступаю ли я за возвращение пива на стадион? Да.
Ранее за возвращение продажи пива на стадионы Российской Премьер-Лиги высказывался многолетний партнер Аршавина по "Зениту" и сборной России Владимир Быстров, публиковавший мем с депутатом Госдумы России Ириной Родниной в своих социальных сетях. Бывшая фигуристка в свою очередь ранее высказалась о возможном возвращении пива, сравнив алкоголь для болельщиков с кусочками сахара для собак.
Продажа пива на спортивных объектах в России запрещена с 2005 года.
Источник: Sport24
Аршавин: я за возвращение пива на стадионы
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поддержал идею возвращения пива на стадионы страны.
Фото: "Чемпионат"