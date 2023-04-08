- Думаю, что если вернут пиво, то, конечно, людей станет больше на стадионах, но я это не поддерживаю. Хочется выпить пиво и посмотреть футбол, идите в бар, оставайтесь дома. На стадионе также много детей и молодёжи, думаю, возвращение пива на стадионы ни к чему хорошему не приведёт, разве только к увеличению количества болельщиков. Как я отношусь к внедрению паспорта болельщика? Да спокойно отношусь. У меня есть Fan ID, у друзей, знакомых тоже. Делать его или нет, решает каждый сам.
Паспорт болельщика требуется на всех матчах РПЛ с начала декабря 2022 года. После повсеместного введения Fan ID на стадионах высшего дивизиона чемпионата России наблюдается резкое снижение среднего уровня посещаемости. В санкт-петербургском "Зените" признались, что вынуждены бесплатно раздавать билеты на матчи РПЛ болельщикам, чтобы приблизить заполняемость трибун к периоду до введения Fan ID.
Пиво на стадионах РПЛ не продается с 2005 года, как и на других спортивных объектах России. Ранее в поддержку возвращения продажи алкогольного напитка на матчах РПЛ выступили многие российские футболисты, например, экс-полузащитники санкт-петербургского "Зенита" Андрей Аршавин и Владимир Быстров.
Источник: "Евро-Футбол"
Футболистка "Локомотива": хочется выпить пиво и посмотреть футбол, идите в бар, оставайтесь дома, на стадионах дети
Футболистка женского "Локомотива" Алина Мягкова высказалась против возвращения пива на стадионы.
Фото: личный архив Алины Мягковой