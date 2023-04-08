- 42 минута, "Спартак" – "Динамо". Очень картинно упал Соболев. Арбитры приняли верное решение - продолжили игру.
49 минута, "Спартак" – "Динамо". Рука находится внизу, в естественном положении и не увеличивает площадь тела. Правильное решение: продолжить игру, - приводит свое мнение Федотов в телеграм-канале.
В эти минуты "Спартак" и "Динамо" встречаются между собой в поединке 22-го тура РПЛ. В первые 45 минут игры командам удалось по два раза отправить мяч в сетку ворот друг друга. Примечательно, что российский центрфорвард Александр Соболев сначала забил в ворота "Динамо", а затем отправил мяч в собственные ворота. Также забитыми мячами в игре отметились спартаковец Кейта Бальде и динамовец Арсен Захарян. Игру судит ростовчанин Сергей Иванов. По ходу встречи в штрафной площадке гостей дважды возникали моменты, которые требовали более детального рассмотрения и вмешательства ВАР.На данный момент счет в поединке 3:2 в пользу "Динамо".
Экс-арбитр РПЛ Федотов считает, что Иванов верно принял два спорных решения в пользу "Динамо" в матче со "Спартаком"
Фото: ФК "Химки"