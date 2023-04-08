- Я зол. Нам не повезло, ничья незаслуженная. Мы заслуживали победы. Случилось три момента, когда соперник, не нанося удары по воротам, забивает голы. Все три гола такие. Нам надо разозлиться. Мы сегодня заслуживали победы. Команда прекрасно понимает, что ей не повезло. Мы хотим побеждать, но нам чего-то не хватает, - приводит комментарий Абаскаля пресс-служба "Спартака".
"Спартак" и "Динамо" забили на двоих 6 мячей. Отметим, что дружина Гильермо Абаскаля дважды вела в счете, но к 88-й минуте на табло Открытие Арены горели 3:2 в пользу "Динамо". Хозяевам удалось заработать 1 очко благодаря решению судьи Сергея Иванова, который наказал динамовцев 11-метровым за фол защитника Дасы. Пенальти реализовал центрфорвард красно-белых Александр Соболев.
Данный эпизод вызвал массу споров среди футбольной общественности, сразу ряд судейских экспертов высказал мнение, что Иванов ошибочно наказал "Динамо" 11-метровым. "Спартак" по итогам 22 туров имеет в своем активе 42 очка и отстает от Ростова на 2 балла. В следующем туре Спартак попытается прервать свою 5 матчевую безвыигрышную серию. В соперниках – "Торпедо".
Абаскаль – о ничьей с "Динамо": Я зол. Мы заслуживали победы
Наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль поделился мыслями по поводу результата поединка 22-го тура РПЛ с "Динамо" (3:3).
Фото: "Чемпионат"