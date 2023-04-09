- Не видел момент с назначением пенальти. Но есть ВАР и есть судьи, которые разбираются в этом. Поставили - значит, поставили, - цитирует Тюкавина "Чемпионат".
В заключительные минуты матча 22 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Динамо" при счете 3:2 в пользу бело-голубых в их штрафной упал полузащитник красно-белых Роман Зобнин, которого пытался остановить рукой защитник Эли Даса. Несмотря на то, что футболист упал вперед на удерживающую его руку, что было бы невозможным в результате захвата, главный рефери Сергей Иванов назначил пенальти, и в дальнейшем подтвердил это решение после личного просмотра видеоповтора, несмотря на несогласие ВАР Владислава Безбородова. На 88 минуте нападающий "Спартака" Александр Соболев реализовал 11-метровый и сравнял счет.
Тюкавин - о пенальти "Спартака" в матче с "Динамо": не видел момента. Есть ВАР и судьи, которые разбираются в этом
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота бело-голубых в матче 22 тура РПЛ со "Спартаком" (3:3).
Фото: ФК "Локомотив"