- Появилось чувство радости, что мы можем играть уверенно и побеждать. Мы сделали, несмотря на все перестановки в клубе, то, что должны были сделать. Давно не было у команды чувства победы, но не стоит обольщаться. Впереди много игр. Мы сделали небольшой шаг к тому, к чему стремимся. Мы хотим остаться в РПЛ, - приводит комментарий Равиля "СЭ".
Вчера "Торпедо" сумело одержать свою вторую победу в весенней части сезона (первая -технические 3:0 с "Пари НН"). Был обыгран "Факел" (2:0). Всего на счету коллектива из Москвы три победы в 22 турах национального первенства. Напомним, что недавно в клубе произошла смена тренера. Вместо покинувшего свой пост Андрея Талалаева наставником команды был утвержден Жозеп Клотет. Теперь автозаводцы имеют в своем активе 13 очков, что позволяет им сократить отставание от идущего в зоне стыков "Факела" до 4 баллов. 30-летний россиянин Нетфуллин, играющий на позиции опорного хавбека, в этом сезоне провел 19 встреч в РПЛ. За этот отрезок футболисту удалось отметиться 1 забитым мячом. Примечательно, что Равиль забил свой первый гол в этом сезоне как раз в ворота "Факела", зафиксировав победу своей команды.
Хавбек "Торпедо" Нетфуллин: появилось чувство радости, что мы можем играть уверенно и побеждать. Хотим остаться в РПЛ
Российский футболист "Торпедо" Равиль Нетфуллин поделился мыслями по поводу состояния команды.
Фото: ФК "Торпедо"