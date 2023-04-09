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Аршавин: Дзюба захочет в очередной раз подтвердить свой класс на фоне "Зенита"

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Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин поделился своими соображениями по поводу матча с "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив"
- Ожидаю интересный матч, "Локомотив" в хорошей форме, надеюсь, что "Зенит" покажет свой класс. Дзюба будет хотеть показать, что он в хорошей форме, хорошо играет, и подтвердить свой класс в очередной раз на фоне "Зенита", - приводит мнение Аршавина "Матч ТВ".

Сегодня "Зенит" приедет в гости к "Локомотиву" в рамках 22-го тура РПЛ. Дружина Семака после 21 тура располагается на 1 месте, имея отрыв в 7 очков от "Ростова". "Локомотив", взявший 12 очков и 12 возможных за 4 игры РПЛ, сумел подняться на 10-ю строчку. В игре 1-го круга железнодорожники пропустили в Санкт-Петербурга пять безответных мячей. Главная интрига противостояния – сможет ли Артем Дзюба поразить в ворота петербуржцев, за которых выступал 7 последних сезонов. За весеннюю часть национального первенства воспитанник "Спартак" сумел отличиться 6 раз, поразив ворота "Ростова" (хет-трик), "Краснодара" и "Пари НН" (дубль). Последний раз "Локомотив" побеждал "Зенит" осенью 2019 года.


Аршавин Зенит Дзюба Локомотив
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