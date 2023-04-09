- Почему не пожал руку Семаку? Я его просто не видел, - приводит слова Дзюбы Sport24.
После игры "Локомотив" – "Зенит" (1:2) Артем Дзюба не пожал руку наставнику петербуржцев Сергею Семаку. Напомним, что российский бомбардир защищал цвета "Зенита" на протяжении 7 последних сезонов, выиграв 4 чемпионских титула под руководством Сергея. С февраля 2023 года Артем носит футболку "Локомотива". За дружину Михаила Галактионова россиянин провел 5 встреч в национальном первенстве, записав на счет 6 голов и 1 голевой пас. В следующем туре железнодорожники приедут в гости к "Оренбургу".
Дзюба: почему не пожал руку Семаку? Я его просто не видел
Фото: "Чемпионат"