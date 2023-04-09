- Мы нацеливали команду на то, чтобы играть от себя. Первый тайм остался за нами, к сожалению, упустили момент с забеганием, который привел ко взятию наших ворот. Есть результат, который надо принимать, есть качество игры, которое надо усиливать. В любом случае на фоне лидера мы обязаны выдавать и хорошее качество, и добиваться результата. К этому мы и будем стремиться, - приводит мнение Галактионова "Матч ТВ".
"Локомотив" на своей домашней арене проиграл "Зениту". Забив первыми (отличился Максим Глушенков) москвичи пропустили два гола от бразильского центрального хавбека Вендела и колумбийца Матео Кассьерры, играющего на позиции центрфорварда. Во вторые 45 минут петербуржцы полностью контролировали игру и уверенно взяли три очка. Это поражение стало первым для Галактионова у руля московского коллектива в РПЛ. Ранее железнодорожники победили в 4 подряд. Этот результат не позволил дружине Галактионова набрать очки. Клуб по-прежнему находится на 10 месте и отстает от "Сочи" на 6 баллов. Следующим соперником "Локомотива" станет "Оренбург". Поединок пройдет на искусственном поле арены "Газовик".
Галактионов - об 1:2 с "Зенитом": первый тайм остался за "Локомотивом"
Наставник "Локомотива" Михаил Галактионов поделился своими соображения по поводу поражения от "Зенита" (1:2).
Фото: ТАСС