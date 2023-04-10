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Семак – об уходе Малкома: если у него появятся хорошие предложения, почему нет. Мы будем только рады за него

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Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился мнением по поводу будущего Малкома.
Фото: ФК "Зенит"
- Малком сказал, что снова хочет играть в еврокубках? Прекрасно. Если у него появятся хорошие предложения, почему нет. Мы будем только рады за него, - приводит комментарий Семака "РБ Спорт".

В этом сезоне Малкома, недавно получивший статус гражданина РФ, имеет лучшие цифры результативности за свою российскую карьеру. Нападающий набрал 27 баллов по системе гол плюс пас (19 голов и 8 ассистов). Вчера игрок своей голевой передачей помог дружине Сергея Семака в гостях обыграть "Локомотив" с Артемом Дзюбой в составе. Этой зимой Малкома в своих рядах хотел видеть "ПСЖ". СМИ сообщают о том, что французы не утратили интерес к футболисту и вернутся к этом вопросу летом. Контракт новоиспеченного гражданина РФ с "Зенитом" рассчитан до конца июня 2027 года.


Семак Малком Зенит
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