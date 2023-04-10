- На сегодняшний день Артем - важный игрок для "Локомотива". И хорошо, что Дзюба вновь играет в РПЛ: такие фигуры нужны нашему футболу. Что касается его взаимоотношений с «Зенитом», то все мы знаем характер Дзюбы, так что вряд ли я здесь скажу что-то принципиально новое, - приводит мнение Черчесова "СЭ".
Артем Дзюба успешно начал весеннюю часть российского первенства. Форвард помог своими голами "Локомотиву" выбраться из зоны стыков. За 5 встреч национального первенства Дзюба забил 6 голов и оформил 1 результативный пас. Это позволило ему возглавить список голеадоров столичного коллектива. Вчера дружина Михаила Галактионова проиграла на своей домашней арене "Зениту" (1:2). Дзюба, для которого эта игра была принципиальной, провел на поле 90 минут и не отметился голевыми действиями, а после попал в скандал, отказавшись пожимать руку Сергею Семаку. В следующем туре "Локомотиву" предстоит встретиться с "Оренбургом" Марцела Лички. Дзюба и Черчесов знакомы по совместной работе в "Спартаке" и сборной России. В августе российскому бомбардиру исполнится 35 лет.
Черчесов - о Дзюбе: такие фигуры нужны российскому футболу
Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов поделился своими соображениями по поводу Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"