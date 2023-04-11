- Это не красит Артёма, ведь он с Сергеем Богдановичем не раз становился чемпионом России. Артём — парень взрывной, ему всё по колено. Можно только догадываться, связан ли этот жест Артёма с его уходом из "Зенита". Главное, чтобы Дзюба принёс извинения Семаку, ведь с этим тренером вы брали не один титул. Игрок взорвался, ему сейчас надо остыть.
Под руководством Сергея Семака Артем Дзюба играл за санкт-петербургский "Зенит". Вместе с наставником нападающий четыре раза становился чемпионом России, несколько раз выиграв звание лучшего бомбардира сезона. Прошлым летом Дзюба покинул "Зенит" на правах свободного агента, отправившись в турецкий "Адана Демирспор", где задержался только до ноября, после чего ушел из клуба, расторгнув контракт. Зимой Дзюба подписал соглашение с московским "Локомотивом" до конца сезона, а в очном матче с "Зенитом" отказался пожимать руку Семаку, заявив после матча, что не увидел тренера, на оклик которого обернулся, о чем свидетельствуют видеозаписи инцидента.
Источник: Sport24
Детский тренер Дзюбы: главное, чтобы Дзюба принёс извинения Семаку. Игрок взорвался, ему сейчас надо остыть
Александр Шупляков, детский тренер нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбы, заявил, что тому следует извиниться перед тренером "Зенита" Сергеем Семаком.
Фото: ФК "Локомотив"