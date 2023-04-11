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Талалаев: это не окончание моей карьеры тренера. Приоритет - работа за рубежом

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Экс-наставник "Торпедо" Андрей Талалаев поделился информацией, что приоритетом его карьеры тренера является работа за рубежом.
Фото: "Матч ТВ"
"Мое будущее? Сейчас отдыхаю. Буду ли готов к новым предложениям летом? До лета надо дожить. Это не окончание моей карьеры тренера. Я пока отдыхаю и готовлюсь. Приоритетом является работа за рубежом", - приводит слова Талалаева "СЭ".

Андрей Талалаев возглавлял московское "Торпедо" с октября 2022 по март 2023 года. Под его руководством "автозаводцы" сыграли 12 матчей, в которых дважды выиграли, один раз сыграли вничью и потерпели девять поражений. Соотношение забитых и пропущенных мячей составило 10:19. После ухода Талалаева кресло главного тренера москвичей занял испанский специалист испанец Жозеп Клотет.


Талалаев Торпедо
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