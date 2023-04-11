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Личка: мечта - тренировать в Бундеслиге или во Франции. Но до этого далеко

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Наставник "Оренбурга" Марцел Личка рассказал о своей мечте.
Фото: ФК "Оренбург"
"Однажды хочу попробовать себя в Европе. Но сначала надо хорошо проявить себя в РПЛ. А так можно и в Турции, например, поработать. Там хорошая лига. А мечта - тренировать в Бундеслиге или во Франции. Это было бы топ. Но до этого далеко. Пока я знаю, что хочу делать сегодня и завтра. А что будет послезавтра… оставим это Богу", - цитирует Личку Sport24.

Чешский главный тренер Марцел Личка возглавляет "Оренбург" с лета 2020 года. По итогам сезона 2021/2022 он вывел команду из Первой лиги в РПЛ. После 22 сыгранных туров оренбуржцы занимают восьмую строчку в турнирной таблице за 8 матчей до окончания текущего розыгрыша чемпионата России. В их активе 33 набранных очка. В этом сезоне оренбуржский коллектив выиграл в 10 матчах, 3 раза сыграл вничью и 9 раз потерпел поражение. Соотношение забитых и пропущенных мячей - 43:43. Ранее Марцел возглавлял клубы Чехии, Польши и Беларусии.


Личка Оренбург
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