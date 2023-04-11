- Самый сильный тренер РПЛ прямо сейчас? Опять же, самый очевидный ответ — Сергей Семак, который выиграл четыре последних чемпионата. Но есть же ещё Валерий Карпин, Виктор Гончаренко, Владимир Федотов. У каждого свой стиль, все они дают результат, - приводит мнение Лички Sport24.
Российский специалист Сергей Семак был утвержден наставником "Зенита" в мае 2018 года. Россиянин провел у руля коллектива из Санкт-Петербурга 198 поединков, в которых сумел одержать 121 победу. Также на счету тренера 36 ничьих и 41 поражение. Под руководством Семака "Зенит" доминирует РПЛ, выиграв уже 4 чемпионских титула подряд. Также в активе Сергея Кубок России и 3 Суперкубка России. В этом сезоне дружина Семака снова уверенно лидирует в национальном первенстве, имея 9-очковый отрыв от ближайшего преследователя "Ростова" и 12-очковый отрыв от идущего третьим "Спартака". В следующем туре петербуржцы в гостях сыграют против дончан.
Личка: самый сильный тренер РПЛ прямо сейчас? Самый очевидный ответ - Сергей Семак
Наставник "Оренбурга" Марцел Личка поделился мнением о том, кто является самым сильным тренеров в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"