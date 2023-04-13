- Состав у Карпина, на первый взгляд, товарно-пассажирский. Но, оказывается, нормальный. Играют хорошо, идут на втором месте. "Ростов" одна из команд, где почти нет легионеров? "Пионерский отряд" это называется. Но они заставили себя уважать. Карпин доказывает, что и без иностранцев можно играть и добиваться успеха.
"Ростов" вынужден играть без легионеров после официального разрешения иностранным футболистам покидать российские клубы, которое было оформлено ФИФА и УЕФА. В текущем сезоне ростовчане под руководством Валерия Карпина занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав после 22 сыгранных матчей 45 очков. "Ростов" отстает от лидирующего санкт-петербургского "Зенита" на девять очков. Примечательно, что в следующем матче соперники сыграют между собой в Ростове-на-Дону 16 апреля.
Источник: "РБ Спорт"
Валерий Овчинников: у Карпина в "Ростове" состав товарно-пассажирский, но они заставили себя уважать
Тренер Валерий Овчинников оценил успехи "Ростова" под руководством наставника Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"