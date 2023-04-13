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"Лукойл": компания удовлетворена работой менеджмента "Спартака". Поэтому планов проводить кадровые изменения нет

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В пресс-службе "Лукойла" заявили об отсутствии планов менять структуру менеджмента "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
- Компания удовлетворена работой менеджмента "Спартака". Поэтому планов проводить кадровые изменения нет. Вопрос о необходимости расширения состава Совета директоров "Спартака" тоже не обсуждается.

"Спартак" в текущем сезоне находится в шаге от вылета из розыгрыша Кубка России. Красно-белые сыграют с тольяттинским "Акроном" в матче второго этапа полуфинала Пути регионов. В случае поражения "Спартак" вылетит из Кубка России. В чемпионате московская команда занимает третье место после 22 сыгранных туров, набрав 42 очка. "Спартак" отстает от лидирующего "Зенита" уже на 12 очков за восемь туров до конца сезона.

До лета прошлого года президентом "Спартака" был Леонид Федун, который продал контрольный пакет акций "Лукойлу" в августе.

Источник: "Спорт-Экспресс"


Спартак
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