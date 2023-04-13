- "Спартак" всегда будет моим фаворитом, они станут вторыми в РПЛ по итогам сезона. Но, конечно, сделать это будет непросто. Они борются за серебряные медали с хорошими командами, - приводит мнение Камоцци "РБ Спорт".
На данный красно-белый коллектив занимает 3 позицию. Отставание от "Ростова", идущего на строчку выше, составляет 3 очка. При этом занимающий 4 место ЦСКА отстает от "Спартака" на 1 балл. Команда не может победить уже в 3 играх РПЛ подряд. Отметим, что дружине Гильермо Абаскаля в национальном первенстве еще предстоит встретиться с "Краснодаром", "Ростовом", "Зенитом" и ЦСКА. В розыгрыше еще 24 очка. Последний раз москвичи завоевывали серебряные медали в сезоне 2020/2021. Тогда у руля столичного коллектива находился немецкий тренер Доменико Тедеско.
Камоцци: "Спартак" будет вторым в РПЛ по итогам сезона
Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мыслями о том, какое место займет "Спартак" в РПЛ по итогам сезона.
Фото: ФК "Спартак"