- Что касается соперничества двух идеологий — скорее это противостояние двух команд. У каждой есть свои задачи и цели. Обе команды хотят побеждать, у каждой есть свои плюсы, коими и мы, и "Ростов" хотим воспользоваться. Что будет на футбольном поле не знает никто. Не сомневаюсь, что с "Ростовом" будет также достаточно упорная, но при этом интересная игра. "Ростов" играет активно, пытается прессинговать, старается выходить из обороны через короткие и средние передачи. Мы вправе ждать именно хорошего по качеству футбола.
"Зенит" и "Ростов" лидируют в турнирной таблице РПЛ после 22 сыгранных матчей. В активе петербуржцев 54 набранных очка, у ростовчан - на девять меньше. Соперники проведут очную встречу в Ростове-на-Дону уже послезавтра, 16 апреля. Стартовый свисток в игре 23-го тура Российской Премьер-Лиги должен прозвучать в 19:00 по московскому времени. "Зенит" и "Ростов" играли между собой в матче 11-го тура РПЛ в текущем сезоне в Санкт-Петербурге. Тогда победу праздновали сине-бело-голубые 3:1. Забитыми мячами отметились Малком, Вендел и Далер Кузяев у хозяев и Николай Комличенко у гостей.
Источник:"Спорт-Экспресс"
Семак - о матче "Зенита" с "Ростовом": обе команды хотят побеждать
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча РПЛ с "Ростовом".
Фото: ФК "Зенит"