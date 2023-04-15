Тихонов: возможно, ЦСКА и "Урал" не станут раскрывать все карты, и обе команды предпочтут разойтись миром

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
14:00
ХимкиНе начат
П1 1.38X 4.6П2 8.1
Динамо
14:00
Нижний НовгородНе начат
П1 1.53X 4.1П2 6.9
Урал
16:30
ЦСКАНе начат
П1 3.8X 3.35П2 2.03
Сочи
16:30
КраснодарНе начат
П1 2.58X 3.5П2 2.6
Торпедо
19:00
СпартакНе начат
П1 9.9X 4.9П2 1.35

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
0 - 0 0 0
Балтика1 тайм
П1 3.1X 3.05П2 2.37
Уфа
12:00
АкронНе начат
П1 2.55X 3.15П2 2.65
Родина
14:00
Динамо МхНе начат
П1 2.21X 3.15П2 3.45
Волга Ул
16:00
Арсенал ТулаНе начат
П1 3X 3П2 2.45
Рубин
16:00
ШинникНе начат
П1 1.53X 3.8П2 6.3
КАМАЗ
17:00
ВелесНе начат
П1 2.12X 3.15П2 3.45
Нефтехимик
17:30
Краснодар-2Не начат
П1 1.78X 3.4П2 4.7
Кубань
19:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 2.4X 3.2П2 3

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
14:30
НьюкаслНе начат
П1 3.85X 3.5П2 2.07
Вулверхэмптон
17:00
БрентфордНе начат
П1 2.8X 3.15П2 2.85
Челси
17:00
Брайтон энд ХоувНе начат
П1 2.8X 3.3П2 2.71
Тоттенхэм
17:00
БорнмутНе начат
П1 1.52X 4.6П2 6.6
Саутгемптон
17:00
Кристал ПэласНе начат
П1 2.79X 3.15П2 2.85
Эвертон
17:00
ФулхэмНе начат
П1 2.19X 3.3П2 3.75
Манчестер Сити
19:30
Лестер СитиНе начат
П1 1.1X 11П2 24

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
15:00
ВальядолидНе начат
П1 1.41X 5П2 8.5
Атлетик
17:15
Реал СосьедадНе начат
П1 2.36X 3.05П2 3.6
Бетис
19:30
ЭспаньолНе начат
П1 1.79X 3.7П2 5
Кадис
22:00
Реал МадридНе начат
П1 5.5X 4.15П2 1.65

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
16:00
МиланНе начат
П1 3.3X 3.05П2 2.5
Наполи
19:00
ВеронаНе начат
П1 1.47X 4.5П2 7.7
Интер
21:45
МонцаНе начат
П1 1.41X 4.85П2 8.5

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
РБ Лейпциг
16:30
АугсбургНе начат
П1 1.25X 7П2 12
Кельн
16:30
МайнцНе начат
П1 2.6X 3.45П2 2.85
Бавария
16:30
ХоффенхаймНе начат
П1 1.19X 9П2 13.5
Штутгарт
16:30
Боруссия ДНе начат
П1 3.2X 3.7П2 2.25
Айнтрахт
19:30
Боруссия МНе начат
П1 1.77X 4.25П2 4.44

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ренн
18:00
РеймсНе начат
П1 2.27X 3.5П2 3.34
ПСЖ
22:00
ЛансНе начат
П1 1.85X 3.95П2 4.3
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Тихонов: возможно, ЦСКА и "Урал" не станут раскрывать все карты, и обе команды предпочтут разойтись миром

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Экс-игрок сборной России Андрей Тихонов предположил, что ЦСКА и "Урал" могут сыграть вничью в 23-м туре РПЛ.
Фото: РФС
- "Уралу" плохую серию пора срочно прекращать, а хорошие серии всегда кем-то прерываются. Потенциально "Урал" способен все это воплотить, тем более на своем поле. Но уже через четыре дня ему снова встречаться с ЦСКА в полуфинале кубка — и тут уж, наверное, надо выбирать, где выложиться по максимуму. Но еще вопрос, что выберут армейцы. Может быть, никто не станет раскрывать все карты, и обе команды предпочтут разойтись миром.

ЦСКА и екатеринбургский "Урал" сыграют между собой в финале Пути РПЛ Кубка России. Первая встреча в двухматчевом противостоянии должна состояться 19 апреля, вторая - 4 мая. Победитель выйдет в финал турнира. Сегодня же, 15 апреля, соперники сыграют между собой в рамках матча 23-го тура РПЛ. ЦСКА продолжает борьбу за место в тройке призеров чемпионата России, занимая четвертое место с 41 очком после 22 матчей. Армейцы отстают от идущего третьим "Спартака" лишь на одно очко. "Урал" занимает 10-е место в турнирной таблице, опережая московский "Локомотив" лишь по дополнительным показателям. У обеих команд по 25 набранных очков. Екатеринбургский клуб может продолжить опускаться в турнирной таблице, если проиграет ЦСКА.

Источник: Metaratings


Тихонов Урал ЦСКА
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