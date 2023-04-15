- "Уралу" плохую серию пора срочно прекращать, а хорошие серии всегда кем-то прерываются. Потенциально "Урал" способен все это воплотить, тем более на своем поле. Но уже через четыре дня ему снова встречаться с ЦСКА в полуфинале кубка — и тут уж, наверное, надо выбирать, где выложиться по максимуму. Но еще вопрос, что выберут армейцы. Может быть, никто не станет раскрывать все карты, и обе команды предпочтут разойтись миром.
ЦСКА и екатеринбургский "Урал" сыграют между собой в финале Пути РПЛ Кубка России. Первая встреча в двухматчевом противостоянии должна состояться 19 апреля, вторая - 4 мая. Победитель выйдет в финал турнира. Сегодня же, 15 апреля, соперники сыграют между собой в рамках матча 23-го тура РПЛ. ЦСКА продолжает борьбу за место в тройке призеров чемпионата России, занимая четвертое место с 41 очком после 22 матчей. Армейцы отстают от идущего третьим "Спартака" лишь на одно очко. "Урал" занимает 10-е место в турнирной таблице, опережая московский "Локомотив" лишь по дополнительным показателям. У обеих команд по 25 набранных очков. Екатеринбургский клуб может продолжить опускаться в турнирной таблице, если проиграет ЦСКА.
Источник: Metaratings
Тихонов: возможно, ЦСКА и "Урал" не станут раскрывать все карты, и обе команды предпочтут разойтись миром
Экс-игрок сборной России Андрей Тихонов предположил, что ЦСКА и "Урал" могут сыграть вничью в 23-м туре РПЛ.
Фото: РФС