- Ничего об этом не знаю. Не говорил об этом с агентом. Это не относится к сегодняшней игре, - приводит комментарий Тюкавина "СЭ".
Недавно СМИ сообщили о том, что 20-летний россиянин Константин Тюкавин, играющий на позиции центрального нападающего, входит в список потенциальных покупок "Зенита". Сегодня выпускник академии "Динамо" сумел отлично проявить себя в поединке против "Пари НН (3:1)", совершив 2 ассистентских действия. Сначала Константин отдал голевой пас на Гладышева и помог свой родной команде сравнять счет. А уже в компенсированное время Тюкавин заработал 11-метровый, который реализовал Смолов. Всего в этом сезоне форвард в 22 встречах РПЛ в бело-голубой футболке забил 8 голов и оформил 6 ассистов.
Тюкавин – об интересе "Зенита": не говорил об этом с агентом
Российский футболист "Динамо" Константин Тюкавин высказался по поводу информации о том, что интерес к его кандидатуре проявляет "Зенит".
Фото: "СЭ"