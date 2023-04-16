"О впечатлениях Жану от работы с Талалаевым пока не могу ничего сказать, мы не обсуждали эту тему. Но точно могу сказать, что Бикел счастлив в "Химках", он хочет остаться в России надолго", - цитирует футбольного агента "РБ Спорт".
Жаниу Бикел, выступающий на позиции центрального полузащитника, перебрался в "Химки" в феврале этого года из "Ванкувера" на правах свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Гвинейский хавбек сыграл за подмосковную команду 4 матча и отличился одной голевой передачей. В июне Бикелу исполнится 28 лет.
Агент: Бикел счастлив в "Химках", он хочет остаться в России надолго
Агент полузащитника "Химок" Жаниу Бикела Бруну Мейрелеш рассказал, что игрок счастлив в подмосковной команде.
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