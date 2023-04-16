"К концу матча у нас было не только преимущество в количестве футболистов, но и игровое преимущество. Это довольно сложная игра, и судья нам точно не помог. Мы еще остаемся в игре, надеемся, что песенка наша не спета. "Торпедо" будет бороться до последнего, чтобы остаться в РПЛ", - цитирует Андре Sport24.
"Торпедо" при игре 11 на 9 в концовке матча не сумело набрать очки в матче против "Спартака". Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу "красно-белого" коллектива.
32-летний центральный нападающий Андре Фелипе присоединился к московскому "Торпедо" в конце марта этого года. После расторжения контракта с бразильским "Куяба" в октябре 2022 года футболист находился без клуба. Андре принял участие уже в трех матчах за свою новую команду, но пока не отметился результативными действиями.
Форвард "Торпедо" Андре: будем бороться до последнего. Надеемся, что наша песенка не спета
Бразильский форвард "Торпедо" Андре Фелипе подвел итоги встречи со "Спартаком" в 23-м туре РПЛ (1:2).
Фото: ФК "Торпедо"