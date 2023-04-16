- И Арсен Захарян, и Костя Тюкавин — наши футболисты. Оба, насколько знаю, видят себя в России в "Динамо" или в европейских клубах. Придётся ли повышать заработную плату, если "Зенит" принесёт мешок денег? Когда и если принесёт мешок, будем реагировать. Пока есть только бурная, взрывная активность инсайдеров, - приводит комментарий Гафина "РБ Спорт".
Ранее СМИ неоднократно сообщали о том, что "Зенит" хотел бы видеть в своей команде воспитанника "Динамо" Константина Тюкавина, играющего на позиции центрального нападающего. 20-летний форвард отлично проявляет себя в текущем сезоне и забил 9 голов в 32 встречах. Также игрок записал в свой актив 6 ассистентских действий. Динамо после 23 туров располагается на 5-й строчке. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 15 очков (дружина Семака имеет игру в запасе). В следующем туре коллективам предстоит сыграть между собой в Санкт-Петербурге. Последний переход из "Динамо" в "Зенит" случился зимой 2016 года. Тогда в стан петербуржской команды перебрались защитник Юрий Жирков и центрфорвард Александр Кокорин.
Член СД "Динамо" Гафин: если "Зенит" принесёт мешок денег за наших игроков, будем реагировать
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался по поводу информации о том, что "Зенит" интересуется Константином Тюкавиным.
Фото: " Чемпионат"