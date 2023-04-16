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Дзюба: одной из моих целей стало отдать 100 голевых передач

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Форвард Артем Дзюба рассказал об еще одной цели до окончания карьеры.
Фото: ФК "Локомотив"
- Когда отдал две голевые, понял, что хочу сделать еще одну. Когда был в Турции, увидел статью, что Димитри Пайет в "Марселе" забил 100 мячей и отдал 100 голевых передач. Одной из моих целей, и это круто, стало отдать голевые. Сейчас их стало, если не ошибаюсь, 96. Так что осталось четыре передачи. Такая определенная цель помимо голов, - приводит комментарий Дзюбы "Матч ТВ".

Артем Дзюба ярко ворвался в РПЛ. Форвард за 6 поединков в футболке "Локомотива" сумел забить 6 голов и оформить 4 ассистентских действий. В сегодняшней игре воспитанник" Спартака" сумел отметиться тремя голевыми пасами и помочь дружине Михала Галактионова обыграть неуступчивый "Оренбург" (4:1). Дзюба уже имеет ряд весомых достижений в российском футболе. Он уже является лучшим бомбардиром национального первенства за всю его историю. Также Артем вошел в историю "Зенита", став вторым голеадоров и третьим ассистентом в истории клуба. Увеличить количество своих ассистов и голов Дзюба попытается уже в следующем туре. Соперником "Локомотива" станет ЦСКА Владимира Федотова.


Локомотив Дзюба
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