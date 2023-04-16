- Я бы не назвал ничью ужасным результатом. Да, мы хотели победить, были все возможности. "Ростов" — очень сильная команда, у нас было много моментов. К сожалению, не удалось их реализовать. Самое важное, что мы увозим хоть какие?то очки отсюда, но могли победить. Немного не хватило везения, но мы не должны никого винить. Бывает такое, когда мяч не заходит в ворота. Главное — мы набрали балл, он очень важен для нас, - приводит комментарий Клаудиньо "Матч ТВ".
Сегодня "Зенит" гостил у "Ростова" в рамках 23-го тура национального первенства. По итогам почти 95 минут поединка коллективы так и не распечатали ворот друг друга. Отметим, что у дружины Сергея Семака был ряд очень опасных моментов. Вендел и Малком не попали по воротам из убойных позиций. При этом "Ростов" также мог вырвать у петербуржцев три очка. В первом случае мяч от Максима Осипенко полетел мимо ворот. А уже в компенсированное время воспитанник "Зенита" Денис Терентьев уже, казалось бы, направил мяч в сетку ворот Михаила Кержакова, но Дуглас Сантос сумел отбить мяч. Этот результат никак не повлиял на турнирные расклады для "Зенита". Команда Семака по-прежнему уверенно лидирует в РПЛ, опережая "Ростов" на 9 баллов и на 10 "Спартак".
Клаудиньо: не назвал бы ничью с "Ростовом" ужасным результатом. У нас было много моментов
Новоиспеченный гражданин России Клаудиньо поделился своими соображениями по поводу результата поединка 23-го тура РПЛ против "Ростова" (0:0).
Фото: ФК "Зенит"