Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
1 - 4 1 4
ЛокомотивЗавершен
Факел
1 - 1 1 1
АхматЗавершен
П1 18X 1.05П2 26
Ростов
0 - 0 0 0
ЗенитЗавершен
П1 18X 1.17П2 7.5

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
2 - 2 2 2
АрсеналЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 2 0 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
2 - 0 2 0
ЭльчеЗавершен
Хетафе
0 - 0 0 0
БарселонаЗавершен
П1 50X 1.03П2 16
Атлетико
2 - 1 2 1
АльмерияЗавершен
Валенсия
0 - 2 0 2
СевильяЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
1 - 1 1 1
СампдорияЗавершен
П1 15X 1.05П2 28
Торино
1 - 1 1 1
СалернитанаЗавершен
Сассуоло
1 - 0 1 0
ЮвентусЗавершен
П1 1.08X 9П2 200
Рома
3 - 0 3 0
УдинезеЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вердер
1 - 2 1 2
ФрайбургЗавершен
Унион
1 - 1 1 1
БохумЗавершен
Вольфсбург
0 - 0 0 0
БайерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
2 - 1 2 1
МонпельеЗавершен
П1 1.04X 13П2 270
Брест
1 - 0 1 0
НиццаЗавершен
Страсбург
3 - 1 3 1
АяччоЗавершен
Осер
2 - 1 2 1
НантЗавершен
Клермон
2 - 1 2 1
АнжеЗавершен
Монако
3 - 1 3 1
ЛорьянЗавершен
Марсель
3 - 1 3 1
ТруаЗавершен
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Клаудиньо: не назвал бы ничью с "Ростовом" ужасным результатом. У нас было много моментов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Новоиспеченный гражданин России Клаудиньо поделился своими соображениями по поводу результата поединка 23-го тура РПЛ против "Ростова" (0:0).
Фото: ФК "Зенит"
- Я бы не назвал ничью ужасным результатом. Да, мы хотели победить, были все возможности. "Ростов" — очень сильная команда, у нас было много моментов. К сожалению, не удалось их реализовать. Самое важное, что мы увозим хоть какие?то очки отсюда, но могли победить. Немного не хватило везения, но мы не должны никого винить. Бывает такое, когда мяч не заходит в ворота. Главное — мы набрали балл, он очень важен для нас, - приводит комментарий Клаудиньо "Матч ТВ".

Сегодня "Зенит" гостил у "Ростова" в рамках 23-го тура национального первенства. По итогам почти 95 минут поединка коллективы так и не распечатали ворот друг друга. Отметим, что у дружины Сергея Семака был ряд очень опасных моментов. Вендел и Малком не попали по воротам из убойных позиций. При этом "Ростов" также мог вырвать у петербуржцев три очка. В первом случае мяч от Максима Осипенко полетел мимо ворот. А уже в компенсированное время воспитанник "Зенита" Денис Терентьев уже, казалось бы, направил мяч в сетку ворот Михаила Кержакова, но Дуглас Сантос сумел отбить мяч. Этот результат никак не повлиял на турнирные расклады для "Зенита". Команда Семака по-прежнему уверенно лидирует в РПЛ, опережая "Ростов" на 9 баллов и на 10 "Спартак".


Клаудиньо Зенит Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Хусаинов: Комличенко, Соболеву и Дзюбе пока далеко до уровня симуляций Филиппо Индзаги эксклюзив
Барриос: "Зенит" не может быть доволен ничьей в матче с "Ростовом"
Хусаинов: VAR – это хорошо, но лучше, когда арбитр сам оказывается в непосредственной близости от эпизода эксклюзив
16 апреля
"Севилья" в гостях обыграла "Валенсию" в матче 29-го тура Ла Лиги
"Рома" отправила три безответных мяча в ворота "Удинезе" в матче 30-го тура Серии А
Хусаинов: Карасев помог командам сохранить всех игроков не только в этом матче, но и на следующий тур эксклюзив
Глебов: не знаю, можно ли назвать уже "Зенит" чемпионом, им еще со "Спартаком" и "Динамо" играть
Чистяков - о чемпионской гонке: нельзя думать, что на одной ноге всех обыграем
Семак – о работе Карасева: единая линия по судейству не прослеживалась 1
Комличенко: "Зенит" ничем не удивил 1
Карпин – о словах Талалаева про Комличенко: пускай говорит о своих игроках и рот не открывает 10
Журова – о гражданстве Малкома и Клаудиньо: возможно, хотят реализовать амбиции, которых не было в своей стране 1 эксклюзив
Пономарев: для ЦСКА было бы лучше, если бы выиграл "Зенит". Но ничего, мы достанем "Ростов" 4 эксклюзив
Семак - о ничьей с "Ростовом": второй тайм был хороший касаемо качества игры. Мы расстроены
Клаудиньо: не назвал бы ничью с "Ростовом" ужасным результатом. У нас было много моментов 5