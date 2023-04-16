- Бывают такие матчи, когда мяч не идет в ворота. Не могу сказать, что мы создали много моментов. Да, они были, но не смогли реализовать. Конечно, итогом не удовлетворен. Второй тайм был хороший касаемо качества игры, за исключением последнего момента. Мы прозевали, уже переиграли минуту, но это неважно, нужно сохранять концентрацию до финального свистка. Мы расстроены, - приводит комментарий Семака "Матч ТВ".
"Зенит" и "Ростов" не забили друг другу голов в центральной игре 23-го тура национального первенства. В самой концовке поединка защитник ростовчан Денис Терентьев имел шансы вырвать победу для своей команды. Но петербуржцев спас Дуглас Сантос. Благодаря этому результату дружина Сергея Семака набрала 55 очков и по-прежнему сохраняет отрыв в 9 очков от дончан. "Ростов" же набрал 46 баллов и снова вышел на 2 место. "Зенит" продлил свою беспроигрышную серию до 3 матчей. Ранее коллектив из Санкт-Петербурга обыграл "Урал" (2:0) и "Локомотив" с Артемом Дзюбой в составе (2:1). До конца чемпионата осталось 7 туров. Следующим соперником "Зенита" станет "Динамо", которое выбило действующего чемпиона из Кубка России. Коллективы встретятся в Санкт-Петербурге.
Семак - о ничьей с "Ростовом": второй тайм был хороший касаемо качества игры. Мы расстроены
Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился своим мнением по поводу результата матча с Ростовом (0:0).
Фото: ФК "Зенит"