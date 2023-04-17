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Дзюба: за "Спартак" больше людей болеет, чем за "Зенит"

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Нападающий Артема Дзюба заявил, что за московский "Спартак" болеет больше людей, чем за санкт-петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"
- Каждый будет кричать свое мнение. Я думаю, что "Зенит" очень сильно сейчас набирает ход, думаю, за счет своих результатов, но если взять глобально, по болельщикам, то, конечно, за "Спартак" больше людей болеет. Но и у "Зенита" их много - это, действительно, движущая сила.

Дзюба - воспитанник "Спартака", однако большую часть своей карьеры провел в стане принципиальных соперников красно-белых, санкт-петербургском "Зените". Нападающий отыграл за клуб из Санкт-Петербурга восемь сезонов, а в некоторых матчах выводил команду на поле с капитанской повязкой. Сейчас футболист играет за московский "Локомотив", а "Зенит" Дзюба назвал командой из Рио-де-Жанейро из-за большого количества бразильских легионеров.

Источник: "РБ Спорт"


Локомотив Дзюба Спартак Зенит
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