- Чему тут удивляться? Всем было понятно еще до начала сезона, что "Зенит" станет чемпионом. Это самая сильная команда в России - у них нет никаких конкурентов. Нет никакой проблемы, что питерцы вчера не обыграли "Ростов". Станут ли они чемпионами в матче со "Спартаком"? Все возможно. Чемпионство "Зенита" - это дело времени. Будет интересно, если это произойдет именно в матче со "Спартаком".
"Зенит" примет "красно-белых" в рамках 26-го тура на "Газпром Арене" 7-го мая. На данный момент клуб с берегов Невы лидирует в таблице чемпионата России с гандикапом в девять очков. Команда Сергея Семака набрала 55 баллов в 23 сыгранных турах. В активе "Спартака" 45 набранных очков в таком же количестве проведенных матчей. Москвичи занимают третье место, проигрывая "Ростову" всего одно очко. "Спартак" и "Зенит" отделяет в турнирной таблице 10 баллов за 7 игр до конца турнира. В матче первого круга столичная команда уступила соперникам со счетом 1:2.
Источник: "Чемпионат"
Петржела: будет интересно, если "Зенит" оформит чемпионство именно в матче со "Спартаком"
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела считает, что чемпион России был известен еще до начала этого сезона.
Фото: ФК "Зенит"