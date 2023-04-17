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Канчельскис: наверное, Карпин посильнее будет как тренер, чем Семак. С "Зенитом" он бы выигрывал титулы один за другим

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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис сравнил главных тренеров "Ростова" и "Зенита" Валерия Карпина и Сергея Семака.
Фото: ФК "Навбахор"
– Наверное, Карпин посильнее будет как тренер, чем Семак. Хотя все это спорно. Но если, например, поставить Семака в "Ростов", то не уверен, что он будет с командой так же высоко в турнирной таблице, как Карпин.

В свою очередь, если произвести обратную замену тренеров, то практически все согласятся, что с "Зенитом" Карпин бы выигрывал титулы один за другим. Семака выбирают каждый год лучшим тренером, но его роль в гегемонии "Зенита" несколько преувеличена. Там бюджет играет ключевую роль, – приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".

По итогам 23 туров "Зенит" и "Ростов" занимают две верхние строчки в таблице чемпионата России. Команда Сергея Семака опережает коллектив Валерия Карпина на девять очков.

Статус-кво сохранился после ничейного результата центрального матча минувшего тура в Ростове-на-Дону между лидерами РПЛ, который завершился нулевой ничьей. У обоих клубов были хорошие шансы открыть счет, но распечатать ворота так никому и не удалось.

В 24-м туре "Зенит" на своем поле стадиона "Газпром Арена" 22 апреля примет московское "Динамо", а "Ростов" на следующий день в Екатеринбурге сыграет с "Уралом".


Зенит Ростов Карпин Семак
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