- В любом случае, это количество команд больше, чем в прошлом сезоне. Сколько точно, я пока не знаю. Это могут знать люди на Таганке. Мне пока эта информация неизвестна. Хочу, чтобы это все было по спортивному принципу и как можно больше команд приняли участие.
В текущем сезоне команды Медиалиги впервые в истории приняли участие в розыгрыше Кубка России. "Первопроходцами" стали одни из самых популярных медийных клубов - "Амкал" и 2DROTS. Обе команды играли в Пути регионов. "Амкал" дошел до 1/64 турнира. 2DROTS во время мартовского перерыва на матчи сборных провел товарищескую встречу с московским ЦСКА. Победу в игре одержали футболисты любительского клуба. Армейцы потерпели поражение 0:2.
Источник: "РБ Спорт"
Президент Медиалиги: в следующем сезоне в Кубке России будет больше медийных команд
Президент футбольной медиалиги Николай Осипов заявил, что в следующем розыгрыше Кубка России сыграет большее количество медийных команд.
Фото: "Чемпионат"