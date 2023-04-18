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Президент Медиалиги: в следующем сезоне в Кубке России будет больше медийных команд

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Президент футбольной медиалиги Николай Осипов заявил, что в следующем розыгрыше Кубка России сыграет большее количество медийных команд.
Фото: "Чемпионат"
- В любом случае, это количество команд больше, чем в прошлом сезоне. Сколько точно, я пока не знаю. Это могут знать люди на Таганке. Мне пока эта информация неизвестна. Хочу, чтобы это все было по спортивному принципу и как можно больше команд приняли участие.

В текущем сезоне команды Медиалиги впервые в истории приняли участие в розыгрыше Кубка России. "Первопроходцами" стали одни из самых популярных медийных клубов - "Амкал" и 2DROTS. Обе команды играли в Пути регионов. "Амкал" дошел до 1/64 турнира. 2DROTS во время мартовского перерыва на матчи сборных провел товарищескую встречу с московским ЦСКА. Победу в игре одержали футболисты любительского клуба. Армейцы потерпели поражение 0:2.

Источник: "РБ Спорт"


Кубок России
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