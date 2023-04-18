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Игрок "Торпедо" Андре: Малком - лучший легионер РПЛ на данный момент

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Бразильский футболист "Торпедо" Андре Фелипе высказал мнением о том, кто является лучшим легионером в РПЛ.
Фото: " Чемпионат"
- В чемпионате России много сильных иностранцев, в том числе бразильцев. На мой взгляд, лучший легионер РПЛ на данный момент — Малком. Это действительно хороший футболист, игрок очень высокого класса, - приводит мнение бразильца "РБ Спорт".

Малком выступает на российских футбольных полях с лета 2019 года. Тогда "Зенит" сумел выкупить игрока у "Барселоны" на сумму около 40 млн евро. Если в первые сезоны олимпийскому чемпиону мешали постоянные повреждения, то в этом сезоне новоиспеченный гражданин России показывает свой лучший футбол. Сам Малком в интервью заявлял о том, что считает текущий сезон, возможно, лучшим в своей карьере. За 29 игр в сине-бело-голубой футболке атакующий полузащитник забил 19 голов, а также сумел записать в свой актив 8 ассистов. Для того, чтобы отправить мяч в сетку Малкому требуется примерно 126 минут игрового времени. Его контракт с дружиной Сергея Семака рассчитан до 2027 года. Зимой в своих рядах Малкома хотел видеть "ПСЖ".


Малком Зенит Торпедо
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