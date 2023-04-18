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Клаудиньо – о ничьей с "Ростовом": теперь до финиша на одну игру меньше, отрыв от соперника сохранился прежним

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Атакующий полузащитник "Зенита" Клаудиньо высказался по поводу турнирного положения команды после ничьей с "Ростовом" (0:0).
Фото: РИА Новости
- Самое главное, что мы увезли домой один балл. Теперь до финиша на одну игру меньше, отрыв от соперника сохранился прежним, так что мы спокойно будем готовиться к следующему матчу, в котором необходимо побеждать, - приводит мнение Клаудиньо "Матч ТВ".

"Зенит" гостил в Ростове-на-Дону в рамках 23-го тура РПЛ. Дружина Сергея Семака и "Ростов" за 90 минут игры не сумели конвертировать свои голевые моменты в голы. Москвич Сергей Карасев своим свистком зафиксировал итоговые 0:0. Коллектив из Санкт-Петербурга продолжает за 7 туров до конца национального первенства уверенно лидировать в таблице, опережая "Ростов" на 9 очков. Отрыв от "Спартака", идущего третьим, составляет 10 баллов. В следующем туре "Зениту" предстоит встретиться со своими обидчиками "Динамо", которое выбило их из Кубка России. Новый гражданин России Клаудиньо набрал 3+9 по системе гол плюс пас в 25 играх в сине-бело-голубой футболке. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до лета 2027 года.


Зенит Клаудиньо
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