- Решение не участвовать в турнире было принято после внутреннего обсуждения, в том числе с тренерским штабом национальной команды. Решение обусловлено сроками проведения турнира, совпадающими с внутрироссийскими соревнованиями, в том числе с Суперфиналом Кубка России, - приводит комментарий пресс-службы РФС "Матч ТВ".
Сегодня генсек РФС Максим Митрофанов официально объявил о том, что России не будет на предстоящем турнире ЦАФА, который планируется провести летом 2023 года. Соответственно российская сборная по-прежнему будет играть товарищеские встречи с различными командами, так как находится под бессрочным баном со стороны международных организаций (УЕФА и ФИФА). С момента дисквалификации (весна 2022) дружина Валерия Карпина провела 5 спаррингов с азиатскими командами (2 победы и 3 ничьих). В марте наша национальная команда провела первый домашний поединок с 2021 года. В соперниках была сборная Ирака. Россия отправила в ворота иракцев 2 безответных мяча. Свои фамилии в протокол записали Антон Миранчук и молодой талант российского футбола Сергей Пиняев.
РФС - об отказе от участия в турнире ЦАФА: решение обусловлено сроками проведения чемпионата
В РФС прокомментировали решение не играть в турнире ЦАФА, который пройдет летом этого года.
Фото: Матч ТВ