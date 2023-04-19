"Мы будем готовы к игре. Смотрим позитивно на игру с "Зенитом". Мы готовы обыгрывать их. Мы готовы биться!" - цитирует Нгамале "СЭ".
"Зенит" примет "Динамо" в рамках 24-го тура чемпионата России 22 апреля. Матч состоится в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". "Сине-бело-голубые" набрали 55 очков и занимают первое место в турнирной таблице, опережая "Ростов", расположившийся на второй строчке на 9 очков. "Динамо" находится на 5-м месте, набрав 39 баллов.
Нгамале - о матче с "Зенитом": "Динамо" готово обыгрывать их, готово биться!
Фото: "СЭ"