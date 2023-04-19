- Чувства у меня такие, будто мы проиграли. Невозможно, чтобы такое происходило. У нас было на одного игрока больше, мы вели к 90?й минуте со счетом 2:0, но мы пропускаем два гола. И это не первый раз происходит в этом сезоне. Нам нужно исправить то, что произошло сейчас. Обязаны с этим справиться, - приводит комментарий Ивича "Матч ТВ".
"Краснодар" сумел выйти в финал нижней сетки Кубка России, победив в серии 11-метровых "Крылья Советов". Отметим, что к 93-й минуте южане, игравшие в большинстве, выигрывали у волжан со счетом 2:0. Свои фамилии в протокол записали Сперцян и Кордоба. Но самарский коллектив сумел за 2 минуты перевернуть игру и сравнять счет благодаря голам Цыпченко и Гапонова и перевести игру в серию пенальти. В послематчевых 11-метровых сильнее оказалась дружина Ивича. Примечательно, что "Крылья" смазали три удара из трех. Теперь "Краснодар" и "Акрон" разыграют путевку во второй этап финала Пути регионов. Свой следующий поединок "быки" проведут уже в рамках национального первенства. В соперниках - "Спартак" Гильермо Абаскаля. Поединок первого круга между коллективами закончился со счетом 4:1 в пользу красно-белого клуба.
Ивич – о матче с "Крыльями Советов": чувства у меня такие, будто мы проиграли
Наставник "Краснодара" Владимир Ивич поделился соображениями по поводу победы над "Крыльями Советов" (2:2, 3-0 пен.) в полуфинале Пути регионов Кубка России.
Фото: Global Look Press