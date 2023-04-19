Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
2 - 1 2 1
СпартакЗавершен
ЦСКА
1 - 1 1 1
УралЗавершен
Краснодар
2 - 2 (П 3 - 0) 2 230)
Крылья СоветовЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Бавария
1 - 1 1 1
Манчестер СитиЗавершен
Интер
3 - 3 3 3
БенфикаЗавершен
П1 1.05X 13.3П2 225
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Ивич – о матче с "Крыльями Советов": чувства у меня такие, будто мы проиграли

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Наставник "Краснодара" Владимир Ивич поделился соображениями по поводу победы над "Крыльями Советов" (2:2, 3-0 пен.) в полуфинале Пути регионов Кубка России.
Фото: Global Look Press
- Чувства у меня такие, будто мы проиграли. Невозможно, чтобы такое происходило. У нас было на одного игрока больше, мы вели к 90?й минуте со счетом 2:0, но мы пропускаем два гола. И это не первый раз происходит в этом сезоне. Нам нужно исправить то, что произошло сейчас. Обязаны с этим справиться, - приводит комментарий Ивича "Матч ТВ".

"Краснодар" сумел выйти в финал нижней сетки Кубка России, победив в серии 11-метровых "Крылья Советов". Отметим, что к 93-й минуте южане, игравшие в большинстве, выигрывали у волжан со счетом 2:0. Свои фамилии в протокол записали Сперцян и Кордоба. Но самарский коллектив сумел за 2 минуты перевернуть игру и сравнять счет благодаря голам Цыпченко и Гапонова и перевести игру в серию пенальти. В послематчевых 11-метровых сильнее оказалась дружина Ивича. Примечательно, что "Крылья" смазали три удара из трех. Теперь "Краснодар" и "Акрон" разыграют путевку во второй этап финала Пути регионов. Свой следующий поединок "быки" проведут уже в рамках национального первенства. В соперниках - "Спартак" Гильермо Абаскаля. Поединок первого круга между коллективами закончился со счетом 4:1 в пользу красно-белого клуба.


Ивич Краснодар Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов
19 апреля
"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Баварией" и вышел в полуфинал ЛЧ
"Интер" сыграл вничью "Бенфикой" и вышел в 1/2 финала Лиги Чемпионов
Селюк: Галактионов - лучший тренер в РПЛ эксклюзив
Ахметов: такие игры нельзя отдавать, ведя 2:0 в большинстве. Это провал
Форвард "Крыльев Советов" Цыпченко: тренировали ли пенальти? Как видите, нет
Ивич – о матче с "Крыльями Советов": чувства у меня такие, будто мы проиграли
Канчельскис: "Спартак" вышел на поле с шапкозакидательскими настроениями. Москвичи думали, что легко возьмут этот матч
Пономарев: в кубковом матче с "Уралом" ЦСКА сыграл на 50-60% своих возможностей 1 эксклюзив
Федотов – о Карраскале: не отдал, не забил. Не лучшая игра, но человек старался 2
Гончаренко: нравится, когда судья дает играть. Но сегодня он больше давал играть ЦСКА 2
Джикия: что значит "Спартак" деградирует? Нельзя другое слово подобрать? 11
Гришин - о матче ЦСКА - "Урал": по большому счету игра ничейная эксклюзив
Гаджиев: Калешин старается глубоко изучать игру ведущих команд Европы и мира 1
"Краснодар" сыграет с "Акроном" в первом этапе финала Пути регионов Кубка России 4