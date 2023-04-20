- Надо поменьше ногами и руками размахивать и на судей орать, чтобы "Спартак" не вылетал на таком этапе. И сколько теперь болельщикам "Спартака" ждать нового трофея? Лет шестнадцать?
Последний свой трофей "Спартак" выиграл в прошлом сезоне. Красно-белые одержали победу в финале Кубка России над московским "Динамо". Летом прошлого года "Спартак" разгромно проиграл санкт-петербургскому "Зениту" в игре за Суперкубок России. В текущем сезоне подопечные Гильермо Абаскаля не смогли обыграть тольяттинский "Акрон" из Первой лиги. Чемпионами России спартаковцы не становились с 2017 года.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Червиченко: сколько теперь болельщикам "Спартака" ждать нового трофея? Лет шестнадцать?
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко задался вопросом, когда ждать нового трофея от команды.
Фото: ФК "Спартак"