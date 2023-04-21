- Вот сейчас "Спартак" тренирует Абаскаль - в нём разве есть какой-то потенциал? Любого сейчас туда поставь - а дальше как повезет. Когда происходит каждый раз смена тренера, ни к чему хорошему это не приводит. Сейчас в красно-белом клубе нет игроков! Романцев раньше решал всё: выбирал футболистов, убирал их, принимал решения по играм. Когда он говорил "свободен" - значит, с тобой всё решено. Сейчас у тренера нет таких привилегий. Поставьте сейчас в "Спартак" Александра Мостового главным тренером, хуже не будет! Результаты не будут хуже, вообще ничего плохого не будет! - передает слова Хлестова "РБ Спорт".
С июня 2022 года должность главного тренера московского "Спартака" занимает 33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль. Под его руководством красно-белые набрали 45 очков в 23 матчах Российской премьер-лиги и занимают третье место в турнирной таблице, уступая 1 очко "Ростову" и 10 "Зениту". Из Кубка России москвичи выбыли на стадии второго этапа 1/2 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов), уступив на выезде в Жигулевске тольяттинскому "Акрону" (1:2).
С предыдущим главным тренером - итальянцем Паоло Ваноли" - "Спартак" стал обладателем Кубка России, заняв при этом десятое место в национальном первенстве. Телеэксперт и экс-полузащитник красно-белых Александр Мостовой неоднократно заявлял о желании занять пост наставника "Спартака", не обладая при этом соответствующей тренерской лицензией.
Хлестов: разве в Абаскале есть какой-то потенциал? Поставьте в "Спартак" Мостового главным тренером, хуже не будет
Экс-защитник "Спартака" Дмитрий Хлестов высказал мнение о ситуации с главным тренером красно-белых.
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