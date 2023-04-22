- Я живу сегодняшним днем, мой контракт с клубом рассчитан до 2027 года, и я собираюсь отработать его до конца, помогая команде побеждать и брать все новые трофеи. Разумеется, всегда существует вариант, что клуб получит предложение по поводу меня, рассмотрит и оценит его, а потом будет решать - принимать его или не принимать.
Клаудиньо присоединился к "Зениту" в 2021 году. В прошлом году он продлил контракт с санкт-петербургским клубом до 2027 года. В зимнее трансферное окно сообщали об интересе к Клаудиньо со стороны нескольких бразильских команд, однако полузащитник решил остаться в российском клубе. В феврале прошлого года Клаудиньо получил российское гражданство по указу президента России Владимира Путина. В текущем сезона он является одним из лидеров гонки ассистентов РПЛ с шестью передачами за семь туров до конца чемпионата.
Источник: "РИА Новости Спорт"
Клаудиньо: собираюсь отработать свой контракт с "Зенитом" до конца
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо заявил о готовности отработать свой контракт с клубом до конца.
Фото: РИА Новости