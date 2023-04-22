- Мне очень грустно, что у "Зенита" нет возможности играть в еврокубках. Это несправедливо, ведь мы чемпионы, в честной борьбе заслужившие право выступать в главном клубном турнире Европы. Хочется верить, что эта возможность вновь появится в ближайшее время.
Российские клубы все еще отстранены от участия в еврокубках после соответствующего распоряжения УЕФА. Европейская организация приняла такое решение после начала СВО на Украине. Ранее об отстранении России высказался другой бразильский футболист "Зенита" - Малком. Он тоже выразил сожаление сложившейся ситуацией и не исключил варианта, при котором покинет Россию в летнее трансферное окно.
Источник: "РИА Новости Спорт"
Клаудиньо: мне очень грустно, что у "Зенита" нет возможности играть в еврокубках
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо выразил сожаление, что клуб не может играть в еврокубках.
Фото: ФК "Зенит"